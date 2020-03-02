ABD ile barış anlaşması imzalayan Taliban'dan Afgan güçlerine bahar taarruzu ilanı

Taliban, ABD ile barış anlaşması imzalaması öncesi Afgan güvenlik güçleriyle karşılıklı gittiği bir haftalık kısmi ateşkesi bozduğunu, operasyonlarına yeniden başlayacağını duyurdu.

Afganistan Devlet Başkanı Eşraf Gani'nin Taliban'la barış görüşmelerinin başlayacağı 10 Mart'a dek kısmi ateşkesi sürdüreceğini duyurmasını Taliban'ın tersi yönde açıklaması izledi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit'ten ise "Şiddet azaltımı artık sona ermiştir ve operasyonlarımız normal şekilde devam edecektir" açıklaması geldi.

AFP'ye konuşan Zabihullah, "ABD ile yapılan anlaşma uyarınca, mücahitlerimiz yabancı güçlere saldırmayacak, ama Kabil idaresine karşı operasyonlarımız devam ediyor" dedi.

Afgan Savunma Bakanlığı sözcü yardımcısı Favad Aman, ateşkesin gerçekten sona erip ermediğiyle ilgili nabız yoklaması yaptığını söyleyerek "Bize ülkede büyük saldırı düzenlendiğine dair bir haber gelmedi henüz" dedi.