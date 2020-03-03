Kırgızistan’da Türk kargo uçağının pilot hatası nedeniyle düştüğü kesinleşti

IAC’nin kazaya ilişkin nihai raporunda, ACT Airlines şirketine ait Boeing 747–412F TC-MCL kargo uçağının Manas Havalimanı yakınlarındaki evlerin üzerine düşmesinin, uçağı bir kerede indiremeyip bunu ikinci kez deneyen pilotların hatasından kaynaklandığı kaydedildi.

Rapora göre kazanın nedeni, ‘gece vakti otomatik inişe geçilmesi sırasında mürettebatın uçağın süzülüş yoluna göre konumunu kontrol etmemesi ve belirlenen iniş şemasından önemli sapmalar varken zamanında ikinci denemeye geçmek için önlem almaması’ oldu. Belgede bu nedenle aktif pist kenarının yaklaşık 930 metre uzağında yeryüzü ile çarpışma gerçekleştiği kaydedildi.

Ne olmuştu?

ACT Airlines şirketine ait Boeing 747–412F TC-MCL kargo uçağı, Hong Kong — Bişkek — İstanbul seferini yaptığı sırada dün Manas Havalimanı uçuş pistinden yaklaşık 1.5 km uzaklıkta bulunan yerleşimdeki evlerin üzerine düşmüş, kazada 17’si çocuk 35 sivil ve 4 uçak personeli hayatını kaybetmişti.

Dönemin Kırgızistan Başbakanı (şimdiki Devlet Başkanı) Sooronbay Ceenbekov’un talimatıyla kurulan hükümet komisyonu trajedinin nedenlerini soruşturmaya başlamıştı.

IAC uzmanlarının da katıldığı Komisyonun ilk tespitleri, uçakta herhangi bir arıza olmadığını ortaya koymuştu. IAC’ın iki ay sonra yayınladığı ön raporda da bu durum doğrulanmış, ayrıca uçak mürettebatının uçuştan önce neredeyse 3 gün dinlenmiş olduğu anlaşılmıştı.

Ayrıca Bişkek'e gelen Türk havayolu temsilcileri, Kırgız hükümetine mürettebatın ilk defa bu rota boyunca uçuş yapmadığını ve kaptan pilot ile diğer tüm pilotların bu sınıftaki uçaklarda büyük uçuş deneyimi olduğunu bildirmişti.