Güney Kore koronavirüse savaş açtı

Koronavirüs salgınının Çin’den sonra en çok görüldüğü ülkelerden olan Güney Kore, virüse karşı ‘savaş’ ilan etti. Ülkede sadece bugün 851 yeni vaka saptandı.

Sadece son 24 saatte 851 yeni koronavirüs vakasını doğrulayarak salgının başından bu yana en yüksek rakamlara ulaşan Güney Kore ‘savaş durumuna’ geçti.

Devlet Başkanı Moon Jae-in, “Bütün ülke bulaşıcı hastalığa karşı savaş açtı” dedi ve tüm devlet kurumlarına ‘aralıksız çalışma’ talimatını verdi.

Moon ayrıca salgın nedeniyle ‘daralma’ uyarısı yapılan ekonomiyi canlandırmak adına kaynak aktarılacağını açıkladı.

Ülke çapında eğitime verilen ara uzatıldı, konser ve spor etkinlikleri iptal edildi.

Ölü sayısı 28'e çıktı

Salgında ani bir sıçrama yaşayan Güney Kore’de bugün tespit edilen 851 yeni vakayla enfekte olmuş kişi sayısı 5186’ya yükseldi. İki kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı da 28’e çıktı.

Ülkedeki vakaların yarısından fazlası ‘Shincheonji Kilisesi' adlı tarikatla ilişkilendiriliyor. Tarikat üyesi olan ve '31. hasta' diye nitelenen 61 yaşındaki bir kadın, ülkedeki hastalığın kaynağı olarak gösteriliyor.

Tarikat lideri Lee Man-hee dün gözyaşları içinde özür dilemişti. İki kez diz çöken lider, “İnsanların affına sığınıyorum” demişti. Ancak yetkililer tarikat liderlerine ‘cinayet’ suçlamasını da içeren bir soruşturma başlattı.