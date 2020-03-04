Kim'in kız kardeşi ilk resmi açıklamasıyla 'statü atladı'

Kuzey Kore devlet medyası, ilk kez lider Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong'un resmi açıklamasını yayımladı. Bu durum siyasi statüsünün yükseldiği şeklinde yorumlandı.

30'lu yaşların başında olduğu sanılan Kim Yo Jong'u, dünya, ağabeyi olan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ABD Başkanı Donald Trump'la zirvesi ve bölgesel liderlerle görüşmeleri gibi önemli faaliyetlerinde boy göstermesinden tanıyor.

Güney Koreli yetkililere göre Kuzey Kore'nin propaganda işleri sorumlusu Kim Yo Jong'un ilk kez bir resmi açıklaması devlet medyasında yayımlandı.

Kim Yo Jong is in charge of propaganda affairs for #NorthKorea and has frequently appeared at her brother’s major public events including summits with President #DonaldTrump and other regional leaders. https://t.co/bh2ov6BogS — Arab News (@arabnews) March 4, 2020

Kuzey Kore'nin roket de denediği gerçek cephaneli tatbikatına sert tepki gösteren Güney Kore'yi hedef alan Kim'in kız kardeşinin, Güney Kore devlet başkanlığı makamı Mavi Ev'e çıkışırken 'havlayan korkak it' gibi ifadeler araya sıkıştırdığı ileri sürüldü.

Kim Yo Jong, sister of Kim Jong Un, lashes out at “foolish” South Korea

Statement is Kim Yo Jong's first official pronouncement carried by DPRK state mediahttps://t.co/31thWxwng9 — North Korea (@NorthKoreaFirst) March 4, 2020

'Ortak tatbikatlara bayılıyor ve ultra-modern askeri donanım alıyor'

Kim Yo Jong, açıklamasında şunları söyledi:

"Bildiğim kadarıyla Güney tarafı (ABD ile) ortak tatbikatlara bayılıyor ve (ABD'den) ultra-modern askeri donanım satın almak gibi her türlü iğrenç eylemle meşgul."

"Kendileri askeri açıdan hazırlıklı olmaları gerektiğini söylüyor, ama bizden askeri tatbikatlardan vazgeçmemizi bekliyorlar. Böyle gangster tarzı savları öne sürenlerin normal düşünüş tarzı olamaz."

'Eksiksiz şekilde en ince ayrıntısına dek eblehçe'

Mavi Ev için 'ateşten korkan yanmış bir çocuk' benzetmesi yapan Kim Yo Jong, "Tüm sözleri ve icraatları nasıl böyle eksiksiz şekilde en ince ayrıntısına dek eblehçe olabilir" sorusunu yöneltti.

First vice-department director of the Korean Worker's Party Kim Yo Jong criticized Blue House as "silly" over its response to military drills took place in DPRK .

It was her FIRST official statement EVER made!!! pic.twitter.com/MXH9QCRhU9 — The Beginning... (@coldnoodlefan) March 3, 2020

'Neyse ki Devlet Başkanı'nın doğrudan açıklaması değil'

Ancak kendisinin ağabeyi olmaksızın da birçok kez görüştüğü Güney Kore'nin barışçı Devlet Başkanı Moon Jae-in'in adını anmayan Kuzey Kore liderinin kız kardeşi, "Güney tarafının tepkisinin, bu kadar esef ve hayal kırıklığı sebebiyken, Devlet Başkanı'nın doğrudan açıklamaması olmaması, bir nebze teselli verici" dedi.

In light of all this & more, quite striking that Kim Yo Jong released a statement in her known name as Central Committee official, heaping scorn on Seoul for objecting to the North's recent mil exercises & missile tests pic.twitter.com/zBRcVmob5w — John Delury (@JohnDelury) March 3, 2020

'Ağabeyinin asistanı rolünün ötesine geçti'

İşçi Partisi Merkez Komitesi Daire Direktörü Birinci Yardımcısı titrini kullanan, aynı zamanda Politbüro'nun yedek üyesi ve parlamento milletvekili olan Kim Yo Jong’un ilk kez resmi açıklamasının yayımlanması uzmanlarca manalı bulundu.

Güney Kore'nin Sejong Enstitütüsü'nden Cheong Seong-Chang, bunu, 'Kim Yo Jong'un statü ve nüfuzunun ağabeyinin kamuoyu önündeki asistanı rolünün ötesine geçerek görüşlerini dışa vurma düzeyine yükselmesi' olarak yorumlandı.

Güney Kore'nin kısa menzilli füzeler de denediği tatbikatını salı günü Kim'in de katılımıyla Kuzey Kore'nin tatbikatı izlemişti.