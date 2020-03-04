Hong Kong'da koronavirüs insandan hayvana bulaştı

Hong Kong’da yetkililer bir köpekte insandan hayvana koronavirüs bulaşma vakası olduğunu doğruladı.

Şubat ayı sonunda Kovid-19 teşhisi konan bir hastanın köpeğine de yapılan testlerde koronavirüs izlerine rastlanmıştı. Herhangi bir hastalık belirtisi olmayan köpek karantinaya alınmıştı. Köpeğe bugün yapılan testlerin sonucunun hafif-pozitif çıktığı belirtildi.

Hong Kong hükümetinin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tarım, Balıkçılık ve Çevre Bakanlığı Sözcüsü (AFCD) 4 Mart'ta köpeğin Kovid-19 testlerinin hafif-pozitif olduğunu, bunun da az miktarda enfekte olduğu anlamına geldiğini söyledi. Hong Kong Üniversitesi ve Hong Kong City Üniversitesi uzmanları, test sonuçlarının köpeğin az miktarda virüsle enfekte olduğunu gösterdiğini ve bunun da büyük olasılıkla virüsün insandan hayvana bulaşması durumu olduğu konusunda görüş birliğine vardı.”

Açıklamada, karantina altında tutulan köpeğin şu anda Kovid-19 ile ilgili herhangi bir hastalık belirtisi olmadığı ve sonraki testlerin negatif çıkması durumunda sahibine teslim edileceği belirtildi.

Evcil hayvan sahiplerine, hayvanlara dokunduktan sonra ellerini mutlaka yıkamaları, onları öpmemeleri ve evlerini temiz tutmaları gerektiği hatırlatılan açıklamada, evcil hayvanların Kovid-19 enfeksiyonunun kaynağı olabileceğine dair herhangi bir kanıt olmadığını kaydedildi.

Hong Kong medyası köpeğin sahibinin Yvonne Chow Hau Yee isimli bir iş kadını olduğu bilgisini paylaşırken, bir diğer bilgi olarak da AFP köpeğin sahibinin 60 yaşında olduğunu belirtti.