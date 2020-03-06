Taliban, Kabil'deki saldırının sorumluluğunu üstlenmedi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Afganistan İslami Birlik Partisi'nin eski lideri Abdül Ali Mazari'nin anma töreni sırasında düzenlenen silahlı ve bombalı saldırı nedeniyle gözlerin çevrildiği Taliban, sorumluluğu reddetti.

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, saldırıya dahil olmadıklarını duyurdu.

Anma törenine düzenlenen saldırı, ABD ile Taliban arasında varılan çekilme anlaşmasından sonraki ilk büyük saldırı oldu. Yerel kaynaklar 18 kişinin yaralandığını duyurdu.

Törene ülkenin önde gelen siyasi liderler de katılıyordu. Bu isimler arasında cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışan ve Afganistan İcra Kurulu Başkanı olan ülkenin önemli politikacılarından Abdullah Abdullah da vardı. Ancak Abdullah'ın saldırıdan yara almadan kurtulduğunu açıklandı.

Afganistan'daki yerel kaynaklara göre törene katılan bir başka üst düzey isim ise eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai idi.

ABD ve Taliban arasında, Katar'ın başkenti Doha'da imzalanan 'tarihi' anlaşma uyarınca Taliban'ın yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde, ABD ve müttefikleri Afganistan'daki tüm askerlerini 14 ay içinde çekecek. Ancak Taliban anlaşmanın ardından Afgan güçlerine bahar taarruzu ilan etmişti.

Bu anlaşmadan sadece birkaç gün sonra ABD, Afganistan’da örgüte yönelik ilk hava saldırısını önceki gün gerçekleştirmişti.