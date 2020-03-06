Tuvalet kağıdı kıtlığı yaşayan Avustralya'nın 'en zengin' çifti: 48 rulo yerine yanlışlıkla 48 koli sipariş ettiler

Koronavirüs endişesi nedeniyle süpermarketlere akın eden halkın tuvalet kağıdı stoklarını tükettiği Avustralya'da bir aile, internetten 48 rulo yerine yanlışlıkla 48 koli sipariş edince bir anda 'kıtlıktan kurtuldu'.

Tuvalet kağıdı kıtlığıyla boğuşan Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Toowoomba kentinde yaşayan Janetzki ailesi, herkes gibi stok yapmak için internetten sipariş verdi.

Ancak aile 48 rulo yerine yanlışlıkla 48 koli tuvalet kağıdı satın aldı. Bu da bir anda tam 2304 rulo tuvalet kağıdına sahip olmalarına yol açtı.

Haidee Janetzki, devasa siparişleri eve teslim edilene kadar yanlışlığın farkında olmadığını ve kredi kartı ekstrelerindeki muazzam harcamayı da fark etmediklerini söyledi.

Janetzki, bir oda dolusu koliyi teslim aldığında neler hissettiğini, "Şok oldum, şaşırdım ve biraz da salak gibiydim. Ama bir yandan da ailem ve arkadaşlarım artık bu sorun hakkında endişelenmek zorunda olmadığı için rahatladım" diye açıkladı.

© REUTERS / CHRIS AND HAIDEE JANETZKI Avustralyalı aile 48 rulo yerine yanlışlıkla 48 koli tuvalet kağıdı satın aldı ve ortaya bu kare çıktı.

Tüketmek 12 yıl sürecek

Chris Janetzki, eşi Haidee'nin tuvalet kağıtlarından yapılmış bir tahtta, başında bir taçla otururken görüldüğü bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak bu devasa teslimatı ölümsüzleştirdi.

Chris, bu tuvalet kağıdı stokunu tüketmelerinin tam 12 yıl süreceğini hesapladıklarını da söyledi. Ancak aile bunun yerine, kolilerin bir kısmını, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere bir bağış kurumuna satın aldıkları fiyat üzerinden satmayı planladıklarını belirtti.

Kişi başı alım sınırlandırıldı

Olası bir koronavirüs salgınına karşı önlem almak isteyen Avustralyalıların marketlere akın etmesi sonucu tüm raflar boşalmış, ülkedeki tuvalet kağıdı stokları da tükenmişti. Bazı marketler bu nedenle alışverişi birkaç paketle sınırlama kararı almıştı. Üreticiler de talebe yetişmek için üretimi 24 saate çıkarmıştı.

Mizahi yayınlarıyla bilinen NT News adlı gazete de tuvalet kağıdı yapılabilecek fazladan sekiz boş sayfa basarak çözüme katkıda bulunmaya çalışmıştı.