Jinping, koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan’ı ziyaret edecek

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’in gelecek hafta, korona virüsü (Covid-19) salgının merkezi olarak kabul edilen Wuhan kentini ve Wuhan'daki birkaç hastaneyi ziyaret edecek.

Yerel basının Pekin’deki kaynaklara dayandırdığı haberde Şi'nin, Leishenshan ve Huoshenshan Hastaneleri’nin yanı sıra Çin’de ilk korona virüs hastasının ağırlandığı Jinyintan Hastanesi'ni de ziyaret edeceği bildirildi. Bin yataklı Huoshenshan Hastanesi, ölümcül virüsün kontrol altına alınmasına yardımcı olmak için Şubat ayında 10 günde inşa edilmişti.

Karantinaya alınanlarla bir araya gelecek

Şi'nin ayrıca Vuhan’da bulunan Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Viroloji Enstitüsü'ne de gitmesi, 23 Ocak'tan beri şehirde karantinaya alınan sakinlerle bir araya gelmesi bekleniyor. Ancak karantinaya alınan sakinlerin Şi'ye virüs bulaştırma olasılığının olmadığından emin olduktan sonra evlerini ziyaret edecek.

Şi daha önce başkent Pekin'in Çaoyang bölgesini ziyaret etmişti. Devlet Başkanı Şi, Çin halkı tarafından salgın sırasında Vuhan'ı ziyaret etmediği için eleştiriliyor.