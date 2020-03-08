Çin'de çöken karantina otelinde en az 10 ölü

Çin'in güneyinde koronavirüs nedeniyle karantina altındakilerin tutulduğu otelde çöktüğü sırada 71 kişi bulunuyordu. Bunların 10'unun öldüğü, 23'ünün hala enkaz altında olduğu açıklandı.

Çin, koronavirüs salgınının yavaşlamasıyla bir nebze rahat nefes alırken, güneyde koronavirüs nedeniyle gözetim altındaki kişilerin tutulduğu bir otelin yıkılmasıyla sarsıldı.

Fucien eyaletinin Quanzhou (Çüencou) kentinde dün yerel saatle 16.00'da çöken 7 katlı otelin enkazında 71 kişinin bulunduğu belirtilirken, kurtarma çalışmalarının ardından yapılan son açıklamada, 10 kişinin öldüğü, 23 kişinin hala enkaz altında olduğu, 48 kişinin kurtarıldığı, bunların 38'inin hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Çöktüğü sırada otelde bulunan 71 kişiden 58'inin koronavirüs nedeniyle karantinada bulunduğu kaydedildi.

Cumartesi akşamından beri olay yerinde arama-kurtarma çalışması yürüten 1000 kişiden kalabalık ekip itfaiye, polis, acil servis personelinden oluşuyor. Hepsi çalışmalarını tıbbi maskelerle yürütüyor.

Binanın sahibi polis tarafından sorguya alınırken, çökme sırasında ilk katta onarım çalışması yapıldığı öğrenildi.