100 yaşındaki Çinli koronavirüsü yendi

Koronavirüsün çıkış bölgesi olarak bilinen Çin'in Vuhan şehrinde yaşayan 100 yaşındaki bir Çinli, koronavirüsü yenen en yaşlı insan olarak kayıtlara geçti.

Çin’de ortaya çıkmasının ardından dünya genelinde 3800’den fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüsü yenen en yaşlı insan, 100 yaşındaki bir Çinli oldu.

100-year-old Chinese man recovers from coronavirus, the oldest patient to beat illness https://t.co/xMQsDUkzxf pic.twitter.com/mW9xa8YkZu — New York Post (@nypost) March 8, 2020

​Virüs teşhisi konulmasıyla beraber 24 Şubat’ta Vuhan’da bir hastaneye kaldırılan 100 yaşındaki adam, iyileşmesinin ardından taburcu edildi.

Yaşlı adamın, alzheimer, hipertansiyon ve kalp problemlerinin de olduğu açıklanırken, tedavisinde anti-viral ilaçlar, plazma transfüzyonları ve geleneksel Çin tıbbı kullanıldığı belirtildi.

Yaşlı adamla beraber 80 hastanın daha iyileşerek, taburcu edildiği ifade edildi.