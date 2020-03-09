Avustralya'da koronavirüs paniği büyüyor: Trendeki iki yolcu 'öksürük' kavgasına tutuştu

Koronavirüs salgını neredeyse tüm dünya ülkelerini sarmışken, Avustralya'dan gelen bir görüntü vatandaşların virüs paniğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Geçen hafta, koronavirüs salgını nedeniyle market raflarının boşaldığı ve tuvalet kağıdı kavgalarının yaşandığı Avustralya'dan ilginç bir görüntü daha geldi.

ABD kanalında çalışan gazeteci Andy Park tarafından Sidney'deki tren yolculuğunda çekilen videoda, bir yolcunun ağzını kapatmadan öksürmesi sonucu çıkan tartışma görülüyor.

Two passengers on a Sydney train have been filmed in the midst of a bitter argument over a single cough as coronavirus fears grip the country. https://t.co/MG9qlz6usX #7NEWS pic.twitter.com/VSFETCotpC — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) March 9, 2020

​Videoda, kadın yolcunun öksürmesinin ardından karşısında oturan erkek yolcu ağzını kapatmadan öksürmemesi uyarısında bulunuyor. Ancak dakikalar sonra, kadın yine ağzını kapatmadan bu sefer erkek yolcuya doğru öksürüyor. Bunun üzerine sinirlenen adam, 'Ciddi misin? Az önce bana doğru mu öksürdün?' diye soruyor.

Soruyu 'Evet' diye yanıtlayan kadın, kendisinde koronavirüs olmadığını belirtse de adam, 'Sizi daha az önce kibarca uyardım' diyerek hükümetin 'öksürürken ağzınızı ve burnunuzu kapatın' uyarısını hatırlatıyor.

Koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği Avustralya’da 61 kişide koronavirüs tespit edildiği açıklanmıştı. Avustralyalıların, hastalık endişesi nedeniyle market raflarını boşaltmış ve ülkede tuvalet kağıdı stoklarının tükenmişti. Bazı marketlerde tuvalet kağıdı kavgaları yaşanırken, mizahi yönüyle bilinen NT News adlı gazete tuvalet kağıdı olarak kullanılması için fazladan sekiz boş sayfa basmıştı.

YES, WE ACTUALLY DID PRINT IT #toiletpapercrisis pic.twitter.com/jusP50ojYu — The NT News (@TheNTNews) March 4, 2020

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