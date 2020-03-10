Çin'den yeni koronavirüs tedbiri: Japonlara vizesiz seyahat uygulaması askıya alınıyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), dünyanın farklı ülkelerini tedbir amacıyla yeni sınır kontrolleri uygulamaya itiyor.

Son olarak Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği, Çin hükümetinin vizesiz seyahat uygulamasını askıya aldığını Japon makamlara bildirdiğini açıkladı.

Bugünden itibaren geçerli olacak uygulamaya göre, daha önce 15 güne kadar olan turistik amaçlı gezilerde Japonlara tanınan vizesiz giriş hakkı askıya alınacak.

Söz konusu statüde ülkeye giriş yapmak isteyenler vize almak zorunda kalacak. Çin'deki akrabalarını ziyaret etmek isteyen ya da iş nedeniyle kısa süre ülkede bulunmak isteyen Japonlar ise vizesiz giriş hakkından yararlanmaya devam edecek. Ancak bu durumda, ülkeye giriş nedenlerini resmi belgeler ile kanıtlamaları istenecek.

Karantina talebi

Ayrıca, Japonya'dan Pekin, Şangay ve diğer büyük Çin şehirlerine giriş yapan ziyaretçilerden 14 gün süreyle kendilerini karantinaya almaları talebinde bulunulacak. Söz konusu önlemin, ülkeye gidecek Japon turist sayısını azaltacağına inanılıyor.

Japonya benzer bir karar almıştı

Japonya Kovid-19 tehdidine karşı Çin ve Güney Kore'den gelenlere yönelik 2 haftalık karantina tedbiri uygulamasını dün itibariyle yürürlüğe sokmuş, söz konusu ülkelerden Japonya'ya giriş yapanlardan 2 hafta süreyle otel ya da evlerinde kalmalarının isteneceği açıklanmıştı.

Yasal bağlayıcılığı bulunmayan uygulama kapsamında, ziyaretçilere toplu taşıma araçlarını kullanmaktan kaçınmaları çağrısı yapılacağı belirtilmişti.