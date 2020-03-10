Hindistan'da halk, koronavirüsü temsil eden dev kuklayı ateşe verdi

Hindistan’da koronavirüs salgının gölgesinde baharın gelişini kutlayan halk, virüsü temsil eden bir kuklayı ateşe verdi.

Hindistan’da baharın gelişini sembolize eden dini festivale, neredeyse tüm dünyaya yayılan ölümcül koronavirüs salgını damga vurdu.

Mumbai’deki törenlerde, virüsü temsil etmesi için canavara benzeyen devasa bir kukla yapıldı. ‘Koronasur’ adı verilen kuklanın üzerine virüsün resmi adı olan ‘Covid-19’ yazıldı.

Kukla, yüzlerce kişinin izlediği tiyatral bir törenle ateşe verildi. Törende, kılıca benzetilen ve alev taşıyan bir nesne kuklaya doğru fırlatıldı ve kukla bir anda alevler içinde kaldı. Bu anlar, coşkulu alkışlarla karşılandı.

#WATCH Mumbai: An effigy based on the theme of #CoronaVirus that was put up in Worli was burned as a part of Holika Dahan, a ritual that takes on the eve of #Holi festival. (09.03.2020) pic.twitter.com/1qUKvl1erd — ANI (@ANI) March 9, 2020

Şenlik ateşi geleneğiyle bilinen Holika Dahan’da ‘şeytan’ olarak temsil edilen güçler ateşe veriliyor ve bu, iyiliğin kötülük üzerindeki zaferini ifade ediyor. Bu dünü ritüel, renk festivali Holi’den bir gün önce gerçekleştiriliyor.

Hindistan’da pek çok eyalette ilk koronavirüs vakaları geçen hafta saptanırken, ülke genelinde enfekte olan kişi sayısı 45 olarak açıklandı. Virüsün yayılmasını engellemek isteyen yetkililer önlemleri ve kontrolleri artırdı.

Bu kapsamda havaalanlarında güvenlik sıkılaştırıldı; Çin, Güney Kore, Japonya, İran ve İtalya gibi virüsün çok sayıda kayba neden olduğu ülkelerden gelecek yolculara seyahat kısıtlaması getirildi. Karantinaya alınması gereken kişiler için 5 bin 400 yataklık bir sağlık tesisi hazırlanması talimatı verildi.