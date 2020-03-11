Singapur'da iki koronavirüs vakasında dang humması testi pozitif çıktı

Singapur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan iki vaka üzerinde yapılan dang humması testinin pozitif çıktığı, daha sonra vakaların söz konusu hastalığı taşımadığının saptandığı belirtildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünyaya yayılmayı sürdürürken Singapur'da iki Kovid-19 vakası üzerinde yapılan dang humması testi pozitif çıktı.

Sivrisineklerden insanlara bulaşan ve etkisini sürdüren dang humması hastalığı, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Strait Times'ta yer alan habere göre, ikisi de 57 yaşında olan bir kadın ve bir erkekte hem Kovid-19 hem de dang humması tespit edildiği belirtildi.

4 Mart'ta Lancet tıp dergisinde bir dizi doktor tarafından kaleme alınan makalede, dang humması hastalarında da koronavirüse benzer şekilde yüksek ateş ve döküntü gözlemlendiği, ancak Kovid-19 vakalarının aksine burun akıntısı, öksürük ve boğaz ağrısı gibi semptomların görülmediği kaydedildi.

Makalede, "Hızlı bir testten alınan pozitif dang humması sonucu nedeniyle Kovid-19'u dikkate almamak, sadece asta için değil aynı zamanda halk sağlığı için de ciddi sonuçlar doğurur" denildi.

Doktorlar, ayrıca halk sağlığını korumak için son derece hassas olunması gereken Kovid-19 için hızlı, hassas ve erişilebilir teşhis testlerine acil ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Bu yıl şubat ayı itibariyle Singapur'da 3 bin 264 dang humması vakası tespit edilmişti. Diğer yandan son rakamlara göre ülkede yaklaşık 160 Kovid-19 vakası bulunuyor.