Vuhan'da hayat normale dönüyor: Bazı şirketlere yeniden çalışma izni verildi

Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin'in Vuhan şehrinde hayatın normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor. Çin lideri Şi Cinping'in Vuhan ziyaretinden sonra yapılan açıklamada, başta kamu hizmetleri ve sağlık alanında olmak üzere bazı şirketlerin yeniden çalışmaya başlaması yönünde karar alındığı belirtildi.

Dünya çapında yayılan koronavirüs salgınının çıkış yeri olarak bilinen Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde yetkililer hastalığın yenildiğinden emin.

Bugün yapılan açıklamada, bazı şirketlerin Vuhan'da çalışmalarına izin verileceği belirtildi.

Karar, Ocak ayından bu yana karantina altında tutulan Vuhan'a Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından gerçekleştirilen ziyaret sonrasında alındı.

Hubei bölgesel yönetimi tarafından yapılan açıklamada, faaliyet yürütmesine izin verilen şirketlerin salgın önleme, kamu hizmetleri ve günlük ihtiyaçların karşılanması konusunda çalışacakları belirtildi.

Açıklamada ayrıca, uluslararası alanda faaliyet yürüten şirketlerin de önümüzdeki dönemde izin aldıktan sonra çalışabilecekleri belirtildi.

Kalan şirketlere ise 20 Mart tarihinden sonra izin verilmesinin beklendiği kaydedilirken, risk alanı olan Vuhan dışındaki diğer bölgelerde de benzer adımların atılacağı belirtildi.

Ancak, yetkililer, hayatı normale döndürmeye ilişkin diğer bölgelerde atılacak adımlara Vuhan'daki gelişmelere göre karar verileceğini söyledi.

Ayrıca, orta veya düşük riskli alanlarda işe dönmesine izin verilen şirketler konusunda daha geniş bir yelpaze bulunduğu öğrenildi. Ancak, okullar tatil edilmeye devam edilecek.

Vuhan'da ise salgının başlangıcından bu yana uygulanan seyahat kısıtlaması gibi güvenlik önlemleri gevşetiliyor.

Sağlık durumlarını gösteren bir mobil uygulama kullanan Vuhan halkı, eğer sağlık kodları 'yeşil' ise serbestçe hareket edebiliyorlar. Yeşil rengi virüsün hiç bulaşmadığı vatandaşları temsil ederken, sarı renk ise hastalıkla yakın temasta bulunanları temsil ediyor.

Kırmızı koda sahip vatandaşlar ise 'kesin vaka' olarak değerlendiriliyor ve karantina altına alınıyorlar.

Ocak ayından beri karantina altında bulunan Vuhan aynı zamanda Çin'de kronavirüs nedeniyle en çok ölümün yaşandığı bölge.

İtalya'dan gelen turist koronavirüs taşıdı

Öte yandan, Çin'in Henan eyaletinde de yeni bir koronavirüs vakası tespit edildiği öğrenildi.

Virüsün ise, Çin'e İtalya'nın Milano kentinden gelen bir Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı tarafından taşındığı tespit edildi.