Vuhan’da yaşayan 103 yaşındaki kadın 6 günde koronavirüsü yendi

Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin'in Vuhan kentinde yaşayan ve virüse yakalanan 103 yaşında bir kadın, altı günlük tedavinin ardından taburcu oldu. Zhang Guangfen adındaki kadın, şimdiye dek iyileşen en yaşlı kişi oldu. Daha önce 101 yaşında bir kişi iyileşmişti.