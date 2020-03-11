Çin'de online ders uygulamasına isyan: Salgın hastalıktan ölecekken ev ödevi yapmak zorunda mıyız?

Koronavirüs salgını nedeniyle okulların tatil edildiği bölgelerde devreye sokulan online ders-ödev uygulamasına karşı öğrenciler örgütlendi. 5 yıldızlı beğeni skalasına on binlerce tek yıldız gönderilmesi, DingTalk'u mağazadan kaldırılma noktasına getirdi. İsyancılar "Hastalıktan ölecekken ev ödevi yapmak zorunda mıyız" gibi tepkiler gösterdi.

Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle karantina ve sokağa çıkma yasağı uygulanan yerlerde okullar da kapanırken, öğrencilerin tatil keyfi bir süre sonra bozuldu.

Derslerin online devam edebilmesi için e-ticaret devi Alibaba'nın geliştirdiği DingTalk adında uzaktan öğrenme uygulaması App Store'a konuldu.

DingTalk uygulamasıyla ders verilen ilk online eğitim gününe 50 milyon öğrenci ve 600 bin öğretmen katıldı.

Ancak öğrenciler, çok sayıda kullanıcının düşük puan vermesi halinde DingTalk'un App Store'dan kaldırılacağını fark etmekte gecikmedi.

Quarantined kids in China review bomb remote work app DingTalk with 1-star reviews https://t.co/lPVIRVuxGs — OccuWorld 🏴 (@OccuWorld) March 11, 2020

1'den 5 yıldıza dek derecelendirilen DingTalk'a özellikle koronavirüs salgınının çıkış yeri olan Vuhan kentinden on binlerce tek yıldız gönderildi.

Sadece 11 Şubat günü DingTalk'un reytingine 15 binden fazla tek yıldız gönderisi geldiği belirlendi.

Öğrenciler DingTalk'un beğenilme düzeyini bir gecede 4.9'dan 1.4'e indirmeyi başardı.

In locked down Wuhan, teachers use an app called DingTalk to set homework. Kids realised if it got enough one-star reviews it would be removed from App Store. Thousands of reviews flooded in, and DingTalk’s rating fell from 4.9 to 1.4 overnight. Legends. https://t.co/HGjZhVfgUa — Mike Bird (@Birdyword) March 7, 2020

Tek yıldız verenlerin bazısı, uygulamanın kişisel veri toplamasından ve mahremiyetin korunması önlemlerinin gevşek olmasından yakındı.

Bazısı "Tatilimiz mahvoldu", "Tatilleri geri getirin" diye isyan etti.

"Muhtemelen salgın hastalıktan ölecekken ev ödevi yapmak zorunda olduğunuzu hayal edin" yorumu ise asıl hissiyata tercüman gibiydi.

Bu tepkiler üzerine uygulama sosyal medyada merhamet dilenen video paylaştı: "Ben daha 5 yaşındayım, lütfen öldürmeyin beni."

good morning to all the kids under quarantine in wuhan who defeated the app assigning them homework by spamming it with 1-star reviews until it got removed from the app store https://t.co/gDxjivabte — 𝕁𝕒𝕟𝕦𝕤 ℝ𝕠𝕤𝕖 🥀 (@zenalbatross) March 7, 2020

“I’m only five years old myself, please don’t kill me.” —an app pic.twitter.com/iY1ngm216Z — Priscilla Spencer (@priscellie) March 7, 2020

​Uygulama şarkı yapıp klip de çekti: "Arkadaşlar, biliyorum, bu kadar verimli bir tatil beklemiyordunuz. Lütfen bana artık tek yıldızlık beğeni göndermeyin. Ben bu iş için seçilmişim, bu konuda elimden bir şey gelmiyor."

DingTalk'un App Store'dan kalkmanın eşiğine geldiği medyaya da yansıyınca bu kez ebeveynler 5 yıldız göndermeye başladı.

Sonuçta öğrencilerin örgütlü kitlesel çabasına karşın uygulama online ve indirilebilir durumda kaldı.

Uygulamanın CEO'su Chen Hang "Oyun oynamak çocukların doğasında var. Onların yerine olsam ve her gün online ders almak zorunda kalsam, ben de tek yıldız gönderirdim" açıklamasıyla durumu tatlıya bağladı.

Çin medyasına göre DingTalk derslerine son katılım 120 milyon düzeyinde.