Avustralya'da koronavirüs mesajı: Uçakla gökyüzüne 'Ellerini yıka' yazdılar

Avustralya'da bir kişi, koronavirüs önlemlerine ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla gökyüzüne uçakla 'Ellerini yıka' yazdı.

Dünya çapında yayılan koronavirüs salgınına karşı henüz bir aşı bulunamasa da, bilim insanları hijyen önlemlerinin önemini vurguluyor.

Söz konusu hijyen önlemleri arasında ise el yıkamak büyük öneme sahip.

Avustralya'nın başkenti Sydney'de ise bir 'skywriter'*, gökyüzüne uçakla 'Ellerini yıka' yazdı.

Görüntüler, sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.

Avustralya'da bugün itibariyle 126 doğrulanmış koronavirüs vakası bulunuyor.

(Skywriter: Gökyüzüne uçak dumanıyla yazı yazan kişi)