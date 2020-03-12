Kazakistan'da koronavirüs nedeniyle Zafer Günü'ndeki askeri geçit töreni iptal edildi

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, koronavirüs nedeniyle, başkent Nursultan’da Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı mağlup ettiği Zafer Günü’nün 75. yıldönümü dolayısıyla yapılacak askeri geçit törenini iptal etme kararı aldı. Halka açık olarak yapılacak Nevruz etkinlikleri de iptal edildi.