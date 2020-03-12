Kiraz çiçeği festivaline salgın gölgesi: Bunu Japonların elinden almak, kucaklaşmayı İtalyanlardan almak gibi

Japonya’da yılın en önemli olaylarından olan kiraz çiçeklerinin açılmasını kutlamak için yapılacak etkinlikler yetkilileri kara kara düşündürüyor. Koronavirüs nedeniyle 'kalabalıktan uzak durun' çağrısı yapılsa da coşkuya engel olmak ikilem yaratıyor. Tokyo Valisi, “Bunu Japonların elinden almak, kucaklaşmayı İtalyanların elinden almak gibi” dedi.

Japon kültürünün önemli simgelerinden olan ve halkın dört gözle beklediği kiraz çiçekleri ‘sakura’ların açma zamanı koronavirüs endişesi nedeniyle gölgelendi.

Binlerce kişinin çiçek açan ağaçların altında toplanıp kutlama yaptığı geleneksel ‘hanami’ (kiraz çiçeği seyretme) partileri de salgın önlemleri kapsamında tartışma konusu oldu. Salgının yayılmasını engellemek isteyen yetkililer, halka kalabalıktan uzak durma çağrısı yaptı ancak bütün bir yıl boyunca merakla beklenen etkinliğe gölge düşmesi ihtimali üzerine ikilemde kaldı.

'Hükümet, insanların çiçekleri hayranlıkla izlemesini istiyor'

Bunlardan biri de Tokyo Valisi Yuriko Koike oldu.

Konuyu Başbakan Şinzo Abe ile görüşen Koike, “Hanami ile ilgili ne yapacağımızı konuştuk. Bu, bir açık hava etkinliği. Hükümet, insanların çiçekleri hayranlıkla izlemesini istiyor. Bence, hanamiyi Japonların elinden almak, kucaklaşmayı İtalyanların elinden almak gibi” ifadelerini kullandı.

Ancak yine de uyarı yapan Vali, “İnsanlara uzak durma çağrısı yapıyoruz, mesela her yıl olduğu gibi Ueno Parkı’nda mavi muşambalara yayılıp partiler vermeyin” dedi.

© AFP 2020 / KAZUHIRO NOGI ‘Hanami’ adı verilen kiraz çiçeği seyretme partileri için bir araya gelen Japonlar, ağaçların altında geniş sofralar kuruyor.

Koronavirüsün Çin dışında en çok yayıldığı ülkelerden biri olan Japonya’da şimdiye kadar 19 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi. Doğrulanmış vaka sayısı ise 1278’e yükseldi.

Salgının bir anda tırmandığı İtalya’da ise doğrulanmış vaka sayısı 12 bin 462’ye yükseldi. Yaşamını yitirenlerin sayısı ise sadece 24 saatte 196 artarak 827 kişiye çıktı. Ülke karantina altına alındı.

Yeniden doğuşu simgeliyor, kutsal sayılıyor

Sakura ağacı, Japon kültüründe güzellik ve yeniden doğuşu temsil ediyor, ayrıca Japonlar için kutsal sayılıyor. Ağacın tohumu ülke dışına çıkartılamıyor fakat Japon hükümeti, dostlukları geliştirme amacıyla bazı ülkelere sakura tohumu veya fidanı gönderiyor.

Kiraz çiçekleri senede sadece bir kere açıyor, mart ayının ortalarında başlayan süreç yaklaşık bir ay sürüyor ve bu olay Japonya genelinde çeşitli festival ve etkinliklerle kutlanıyor.