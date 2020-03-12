Hindistan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Ülke basınında yer alan habere göre, Karnataka eyaleti sağlık biriminden yapılan açıklamada, eyaletin Kalburgi bölgesinde 76 yaşındaki bir erkek hastanın yaşamını yitirdiği kaydedildi.
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Salı günü hayatını kaybeden hastaya yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığının belirtildiği açıklamada, hastanın 29 Şubat'ta Suudi Arabistan'dan ülkesine döndüğü ifade edildi.
Hindistan'da şimdiye kadar 74 kişide koronavirüs tespit edildiği aktarıldı.
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