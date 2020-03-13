Avustralya İçişleri Bakanı Dutton'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yazılı bir açıklama yayınlayan Dutton, şunları söyledi:

"Bu sabah ateş ve boğaz ağrısıyla uyandım ve hemen Queensland sağlık birimi ile temasa geçerek Covid-19 için test yaptırdım. Sonucum pozitif çıktı. Gelişmelerle ilgili sizi bilgilendireceğim."

​Avustralya'da bugüne kadar tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 156 ve salgın kaynaklı 3 ölüm yaşandı. Avustralyalı yetkililer ise, vaka sayısının yaklaşan kış mevsimiyle birlikte artacağı görüşünde.