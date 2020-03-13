Çevreciler: Hong Kong sahillerinde çok sayıda atık maske var, çevre ve salgın problemleri birleşiyor

Hong Kong'da plajlarda ve doğal alanlarda çok sayıda kullanılmış yüz maskesi ve çöp bulan çevreciler, bu durumun yaratacağı tehlike konusunda uyarılarda bulundu.

Çin'den dünyaya yayılan ve çok sayıda ülkede ölümlere yol açan koronavirüs (Kovid-19) salgını, çevre sorunlarını da beraberinde getirdi.

Salgının yayılma alanlarından biri olan Hong Kong'da yaklaşık 7.4 milyon kişi koronavirüsle mücadele ediyor ve bu kapsamda her gün yüz maskeleri kullanıyor.

Ancak, 126 kişiye bulaştığı tespit edilen ve 3 kişinin ölümüne yol açan bu salgında, atık yüz maskeleri gerektiği şekilde yok edilmiyor.

Maskeler, diğer çöplerden ayrıştırılmıyor ve sahil veya kırsal bölgelerde birikmeye devam ediyor.

Bu durumun yol açabileceği tehlikeye dikkat çeken çevre savunma grupları ise, atılan koronavirüs maskelerinin çevre ve salgın sorunu birleştirdiğini ve aynı zamanda mikropların yayılmasıyla ilgili endişeleri arttırdığını belirtti.

© AFP 2020 / Atık yönetimi konusu, Hong Kong'un uzun süreli problemlerinden biri.

'Çevreye etkisini görebiliyoruz'

'Oceans Asya' çevre gubunun kurucusu Gary Stokes, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Burada devasa miktarda bulunan maskeler 6-8 haftalık. Bunun çevreye etkisini görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hong Kong bölgesinde bulunan ve izole konumuyla bilinen ıssız Soko adalarında 70 maske bulduğunu söyleyen Stokes, bir hafta sonra adaları yeniden ziyarete gittiğinde 30 yeni atık maske daha bulduğunu açıkladı. Stokes, "Bu bizim için oldukça endişe verici bir durum" dedi ve şehirdeki diğer sahillerde de benzer durumlar yaşandığını kaydetti.

Öte yandan, atık yönetimi konusu Hong Kong'un uzun süreli problemlerinden biri ve şehrin yıllık ortalama 6 milyon ton olan atığının yaklaşık yüzde 70'i düzenli geri dönüşüme uğruyor.

Coronavirus is contributing to POLLUTION, as discarded face masks clutter Hong Kong's beaches https://t.co/pzjdosE75H — Daily Mail Online (@MailOnline) March 13, 2020

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'Hijyenik değil ve tehlikeli'

'Dünya Doğayı Koruma Vakfı'na bağlı okyanus koruma biriminin başında bulunan Laurence McCook da, "Kimse ormana veya plaja gittiğinde her yere saçılmış atık maskelerle karşılaşmak istemez. Bu, hijyenik değil ve tehlikeli" ifadelerini kullandı.

Çevreci gruplar ise, plajları temizlemek için faaliyetler yürütüyorlar.

Hong Kong'da 'Plastiksiz Deniz' grubu kurucusu Tracey Read de, maskelerin bir plartik türü olan ve doğaya karışması uzun süre alan polipropilen maddesinden yapıldığını hatırlatarak "İnsanlar kendilerini koruduklarını düşünüyorlar, ancak bu yalnızca kendinizi korumakla alakalı değil, maskeleri uygun bir şekilde atarak herkesi korumak zorundasınız, bu durum çok bencilce" dedi.