Koronavirüs Kazakistan’a da sıçradı, 11 ülkeyle uçuşlar sınırlandırıldı

Kazakistan Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov, ülkede ilk koronavirüs vakalarının tespit edildiğini açıkladı. Basın toplantısında konuşan Birtanov, “İki vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı” dedi. Virüs saptanan iki hastanın Almanya'dan geldiği ve Almatı’da bulundukları belirtildi.
Yetkililer, ilk vakaların da ortaya çıkmasıyla virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla tedbirleri artırdı.
Bu kapsamda 11 ülkeyle olan uçuşlar sınırlandırıldı.
Kazakistan Sanayi ve Altyapı Gelişim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, uçuşlara sınırlama getirilen ülkeler arasında Türkiye, Almanya, İngiltere, Hollanda, Macaristan, Çekya, Polonya, Ukrayna, Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri ve Gürcistan yer alıyor.
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