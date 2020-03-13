Çin, ABD ordusunun 'koronavirüsü Vuhan'a getirdiği' iddiasını değerlendirdi

Daha önce Şuang gibi Çin Dışişleri Bakanlığı’nın sözcülüğünü yapan Cao Licien, ABD ordusunu Kovid-19’nın patlak verdiği Vuhan kentine getirmekle itham etmişti.

Şuang, bugünkü basın toplantısında, Licien’ın yorumlarıyla ilgili bir soruya, “Aslında ABD toplumu da dahil tüm uluslararası toplum, virüsün kökeni hakkında farklı fikirlere sahip. Daha önce defalarca söylediğim gibi Çin tarafı, bunun bilimsel bir konu olduğunu ve profesyonellerin görüşünü dinlememiz gerektiğini düşünüyor” ifadesini kullandı.

Cao Licien’in açıklamalarının Pekin’in Vuhan’da patlak veren virüs ile ilgili resmi görüşü yansıttığına dair sorulara doğrudan bir yanıt vermeyen Şuang, son zamanlarda virüsün kaynağıyla ilgili çok sayıda teorinin ortaya atıldığını ve birçok ABD’li yetkilinin ve Kongre üyesinin Çin’i karalama amacıyla çeşitli asılsız ve sorumsuzca açıklamalar yaptığını söyledi.