Endonezya Ulaştırma Bakanı'nda koronavirüs tespit edildi

Endonezya Ulaştrma Bakanı Budi Karya Sumadi üzerinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ve bakanın başkent Jakarta'da hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Üst düzey bir hükümet yetkilisi tarafından yapılan açıklamada Sumadi'nin ailesinin de bilgiyi doğruladğı belirtildi.

Gatot Soebroto Hastanesi Başkan Yardımcısı Albertus Budi Sulistya, Reuters'a yaptığı açıkamada çarşamba günü kabine toplantısına katılan bakanın durumunun iyileşme gösterdiğini söyledi.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da koronavirüs salgını sebebiyle bugün okulların 2 haftalığına tatil edilmesi kararlaştırılmıştı.