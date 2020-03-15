Kazakistan istihbaratı Almatı’da planlanan terör saldırısını önledi

Kazakistan Ulusal Güvenlik Kurulu basın dairesinden yapılan açıklamada, istihbarat mensuplarının Almatı'da kalabalık yerlerde saldırı planlayan bir IŞİD destekçisini gözaltına aldıkları belirtildi.

Açıklamada, “13 Mart 2020’de Ulusal Güvenlik Kurulu, aktif arama faaliyetleri sonucu Almatı kentinde DEAŞ (IŞİD) terör örgütünün ideolojisinin bir destekçisini gözaltına aldı ve tutukladı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca tutuklanan kişinin Nevruz kutlamalarının yapılacağı dönemde kalabalık yerlerde terör saldırısı yapacağı şüphesi bulunduğu, kişinin üzerindeki 2 adet el bombasına el konulduğu vurgulandı.

Kazakistan Ceza Yasası’nın 255. (Terör eylemi) ve 258. (Terörist ya da aşırılıkçı faaliyetlerin finansmanı ve terörizme ya da aşırıcılığa yapılan diğer yardımlar) maddeleri üzerinden ceza davaları açıldı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.