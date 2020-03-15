Kazakistan'da koronavirüs nedeniyle yarından itibaren OHAL ilan edildi

Şimdiye kadar 8 yeni tip koronavirüs vakasının açıklandığı Kazakistan’da Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev’in, virüsün yayılması nedeniyle yarından itibaren ülke genelinde 1 aylık acil durum ilan eden kararnameyi imzaladığı bildirildi.

Kazakistan Devlet Başkanlığı basın dairesinden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev’in, virüsün yayılması nedeniyle yarından itibaren ülke genelinde 1 aylık acil durum ilan eden kararnameyi imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yeni koronavirüs Covid-19’un pandemi ilan edilmesiyle ilgili olarak, Kazakistan yasaları doğrultusunda vatandaşların hayatının ve sağlığının korunması amacıyla 16 Mart 2020 saat 08.00 (TSİ 05.00) itibarıyla Kazakistan Cumhuriyeti’nin genelinde 15 Nisan 2020 saat 07.00’ye kadar acil durum düzenine geçilmeli” ifadelerine yer verildi.