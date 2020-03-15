Güney Kore'de bir ilk: Koronavirüs salgını nedeniyle özel afet bölgeleri ilan edildi

Güney Kore'nin koronavirüs salgınından en fazla etkilenen güney kesimleri 'özel afet bölgeleri' ilan edildi. ülkede ilk kez salgın nedeniyle böyle bir uygulamaya gidildi.

Yonhap haber ajansının aktardığına göre, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, güneydoğudaki Daegu kentini ve Kuzey Gyeongsang vilayetinin üç bölgesini 'özel afet bölgeleri' ilan etti. Böylece bu bölgelere devlet desteğinin sağlanmasının yanı sıra vatandaşların acil durum yardımı almasının ve vergi ayrıcalıklarının önünü açtı.

Güney Kore'de ilk kez herhangi bir yerin, salgın hastalık nedeniyle özel afet bölgesi ilan edildiği vurgulandı.

23 gün sonra ilk kez yeni vaka sayısı 100'ün altına indi

Resmi verilere göre Güney Kore'de 76 yeni koronavirüs vakası tespit edildi ve 23 gün sonra ilk kez günlük yeni vaka sayısında 100'ün altına düşüldüğü belirtildi.

Ülkede yüzde 88'i güneydoğuda olmak üzere vaka sayısının 8 bin 162'ye yükseldiği de ifade edildi.