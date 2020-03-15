Afganistan'da Taliban mahkumlarının serbest bırakılması ertelendi

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ABD ile Taliban arasında varılan anlaşma sonucu aldığı Taliban mahkumlarının serbest bırakılması kararı, belirsiz bir tarihe ertelendi.

Afganistan Ulusal Güvenlik Şurası sözcüsü Cavid Faisal yaptığı açıklamada, dün serbest bırakılması planlanan Taliban mahkumlarının isim listesinde daha çok inceleme yapılması gerekliliği nedeniyle belirsiz bir tarihe ertelendiğini söyledi.

Taliban'ın artık barışın önünü açmak için Afganistan hükümetiyle beraber çalışması gerektiğini vurgulayan Faisal, Afganistan'da kalıcı bir sorun ya da barışı seçme yetkisinin kendi ellerinde olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Sıddık Sıddıki de Taliban mahkumlarının serbest bırakılmasının ardından tekrar savaşa gitmeyeceğine dair bir garantörün olması gerektiğinin altını çizdi.

ABD ile Taliban arasında varılan söz konusu anlaşmayla 14 Mart'tan itibaren bin 500 mahkumun, Afganlar arası müzakerelerin başlamasıyla da her iki haftada bir 500 olmak üzere toplamda 5 bin mahkumun serbest bırakılması takvime bağlanmıştı.