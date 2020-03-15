Tokyo’da kiraz çiçekleri hiç olmadığı kadar erken açıldı

Japonya Meteoroloji Ajansı, başkent Tokyo’da yapılan gözlemlerin başından bu yana kiraz çiçekleri ‘sakura’ların hiç olmadığı kadar erken açıldığını duyurdu.

Japon kültürünün önemli simgelerinden olan ve halkın dört gözle beklediği kiraz çiçekleri bu yıl bir hafta erken açıldı.

Başkent Tokyo’daki Yasukuni Tapınağı’nda bulunan ‘gözlem’ ağacında 5 tomurcuk açtığı zaman, kiraz çiçeklerinin açmaya başladığı tarih olarak duyuruluyor. Evvelki tapınaktaki sakura üzerinde sadece bir tomurcuk çiçek açmıştı.

Dün Tokyo’daki hava ısısı sert bir şekilde düşerken ve hatta yer yer karlı yağmur görünürken 5 tomurcuk birden açtı ve o gün sakuraların çiçek açmaya başladığı tarih olarak resmen duyuruldu. Sakuralar geçen yıla göre 1 hafta erken açmaya başlamış oldu.

Yeniden doğuşu simgeliyor

Sakura ağacı, Japon kültüründe güzellik ve yeniden doğuşu temsil ediyor, ayrıca Japonlar için kutsal sayılıyor. Ağacın tohumu ülke dışına çıkartılamıyor fakat Japon hükümeti, dostlukları geliştirme amacıyla bazı ülkelere sakura tohumu veya fidanı gönderiyor.

Kiraz çiçekleri senede sadece bir kere açıyor, mart ayının ortalarında başlayan süreç yaklaşık bir ay sürüyor ve bu olay Japonya genelinde çeşitli festival ve etkinliklerle kutlanıyor.

Binlerce kişinin çiçek açan ağaçların altında toplanıp kutlama yaptığı geleneksel ‘hanami’ (kiraz çiçeği seyretme) partileri de Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl yapılamayacak gibi görünüyor.