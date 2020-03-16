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20:31 16 Mart 2020
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    İran'da 300 bin ekiple evlerde sağlık taramasına başlanacak

    Çin'den ABD'ye 'insanlıkdışı' uyarısı: Koronavirüsle boğuşan İran'a yaptırımlar kaldırılsın

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    Asya & Pasifik
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    Koronavirüsün Çin ve İtalya'dan sonra en çok can aldığı üçüncü ülke olan İran'ın ABD yaptırımları nedeniyle salgınla baş edemediğine dair feryadına dünya sağır kalırken, devreye Çin girdi.

    Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang "Çin, İran ekonomisi ve halkının daha fazla zarar görmesinden kaçınmak için müdahil ülkelerden İran'a yönelik ilgili yaptırımları derhal kaldırmasını talep ediyor" dedi. 

    'İran'da koornavirüsle mücadelenin kritik bir aşamaya girdiği dönemde yaptırımları yürürlükte tutmanın insanlıkdışı olacağı' uyarısını yapan, yaptırımların Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer kuruluşların İran'a yardım sağlamasını da sekteye uğrattığını belirtti. 

     

    Çin Dışişleri Sözcüsü şunları söyledi:

    "İran tarafının kendi becerilerini ve ihtiyaçlarını temel alarak, Pekin, Tahran'a yardım sağlamayı sürdürecek, uluslararası topluma da halk sağlığı güvenliğini bölgesel ve küresel düzeyde garantiye almak için İran'la işbirliği yapma çağrısında bulunuyoruz."

    Şuang, Çin'in İran'a insani-tıbbi yardım uzmanları ve malzemeleri gönderdiğinin altını çizdi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, cumartesi dünya liderlerine gönderdiği mektupta, ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı yaptırımlarım iki yıldan kısa sürede ulusal ekonomiye 200 milyar dolar zarar verdiğini aktararak virüs felaketi karşısında küresel topluluğun birlik beraberlik içinde davranmasını, mücadele için küresel çabaları engelleyecek her türlü politikanın terk edilmesini istemişti.

    Koronavirüs vakalarının küresel çaptaki sayısının salgının çıkış yeri olan Çin'deki vakaların sayısını geçtiği dönemde, Çin Dışişleri Sözcüsü artık asıl riski yurtdışından ülkeye giriş yapan seyyahlardan kaynaklanan ithal koronavirüs vakalarının oluşturduğunu söyledi.

    Şuang, yurtdışından Çin'e giriş yapan yabancılara da Çin vatandaşlarına da aynı sağlık denetimleri ve karantina önlemlerinin uygulandığını belirtti.

    Çin devlet televizyonu CCTV, yeni 6 ithal koronavirüs vakasının saptandığını, 4'ünün İspanya, 2'sinin Britanya'dan olduğunu duyurdu.

    Pekin günlük gazetesi, yurtdışından gelen korona kapmış kişileri tedaviye almak için 2003'te SARS hastalarını tedavi amacıyla kurulmuş bir hastanenin bugün yenide açılışını duyurdu.

    Global Times gazetesi, Air China, China Southern Airlines, China Eastern Airlines dahil Çin merkezli havayollarının uluslararası uçuşları azaltacağına dair duyumları aktardı.

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    James Bond serisi filmlerinden 2008 yapımı 'Quantum of Solace'ta ajan rolünü canlandıran Ukraynalı oyuncu Olga Kurylenko (40), koronavirüse yakalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1 haftadır hasta olduğunu söyleyen oyuncu, şu ifadeleri kullandı: “Koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra kendimi eve kapattım. Aslında 1 haftadır hastaydım. Ana belirtilerim ateş ve yorgunluk. Kendinize dikkat edin ve bunu ciddiye alın.
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