Kırgızistan koronavirüs nedeniyle kapıları kapattı

Kapıların yabancılara kapatılacağını bildiren Omurbekova, “Yasak tüm ülkelerin vatandaşlarını kapsayacak. Kırgızistan’da bulunan yabancılar ise rahatlıkla ayrılabilir. Bizim vatandaşlarımız da ülkemize gelebilecekler” dedi.

Omurbekova, bu tedbirin yük taşımacılığını kapsamadığını ifade etti.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı’na göre, ülkede henüz bir vakaya rastlanmadı. Doktor gözetiminde ise 500’den fazla kişi var. Ülkede olası vakalara müdahale için bir merkez de kuruldu. Hükümet vatandaşlarına kalabalık yerlere ve yurtdışına gitmeme uyarısında bulundu.