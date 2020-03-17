Kazakistan’da Nursultan ve Almatı şehirleri karantinaya alınıyor

Kazakistan başbakanlık basın servisinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Nursultan ve Almatı şehirlerinde Covid-19'un yayılması ile ilgili karmaşık durumun göz önünde bulundurulması ve koronavirüsün Kazakistan'ın diğer şehirlerine yayılmasını önlemek amacıyla devlet komisyonu, Nursultan ve Almatı şehirlerinde ek kısıtlayıcı, önleyici ve anti-epidemiyolojik önlemlerin uygulanması kararı aldı. Önlemler 19 Mart saat 00:00’dan itibaren, karantina ve büyük ölçekli tıbbi ve anti-epidemik önlemlerin uygulanması, karantina alanının sınırları ve giriş noktalarının belirlenmesini öngörüyor.”

Ayrıca, insan ve araçların giriş-çıkışlarının da kısıtlanacağı karantina süresi boyunca sağlık kuruluşlarının enfekte olanlar, enfeksiyon şüphesi olanlar ve karantina altında olanlar için üç kategoride kesintisiz hizmet vermelerinin sağlanacağı belirtildi.

Yeni tedbirler arasında vatandaşların hareket alanlarını sınırlamak için şehirlerde gıda tedarik organizasyonu ve yaşam destek sisteminin işleyişine en uygun alanların ve sınırlarının belirlenmesi de yer alıyor.