Avustralya hükümeti, vatandaşlarına yurt dışına çıkış yasağı getirdi

Avustralya hükümeti, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarına denizaşırı tüm seyahatleri yasakladı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülkede daha önce emsali görülmemiş bir tedbirin yürürlüğe konulduğunu duyurdu.

Morrison, yaptığı açıklamada virüsün yayılımını önlemek için yabancı ülkelere seyahatlerin süresiz olarak yasaklandığını söyledi.

"Yayılmayı yavaşlatırsak hayat kurtarmış oluruz" diyen Morrison, "Yurt dışına çıkmayın. Bu çok açık bir talimat" ifadelerini kullandı.

Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Brendan Murphy ise son açıklamasında ülkede toplam olarak 654 Covid-19 vakasının tespit edildiği bilgisini verdi.

There are now 454 confirmed cases of Coronavirus in Australia. Most have come from overseas but there is also “low-level” community transmission, says CMO Brendan Murphy. — Sharri Markson (@SharriMarkson) March 17, 2020

​Murphy, vakalarının büyük bir çoğunluğunun yurt dışından geldiğini kaydederek, hastalığı bulaştırma seviyelerinin düşük olduğunu belirtti.