Pakistan, koronavirüs kaynaklı ilk ölümü duyurdu

Pakistan medyasının aktardığına göre, Pencap Eyaleti Sağlık Bakanı Yasmin Rashid, dünkü basın toplantısında, İran’dan gelen bir hastanın kritik durumdayken hastaneye kaldırıldığını, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hastanın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Rashid ayrıca Pencap’ta koronavirüs vaka sayısının 6’ya yükseldiğini söyledi.

Pakistan Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiğini doğrularken ülke genelinde toplam 195 vakanın bulunduğunu açıkladı.