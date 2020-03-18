Japonya: Koronavirüsü yayma tehdidinde bulunan adam yaşamını yitirdi

Yerel basının aktardığına göre, Aichi bölgesinde Gamagori kentinde yaşayan 57 yaşındaki adama 4 Mart’ta koronavirüs teşhisi konuldu ve evde kalması uyarısında bulunuldu. Ancak aynı akşam adam karantinada kalmayı reddetti, ailesine ‘virüsü etrafa yayacağını’ söyleyerek evden çıktı ve önce bir bara ardından da pavyon benzeri bir eğlence kulübüne gitti.

Ertesi gün hastaneye kaldırılan adamın bugün yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bardaki bir kadında virüs saptandı, barlar kapandı

Söz konusu adam hakkında ‘işleri engellemek’ gerekçesiyle soruşturma da yürütülüyordu. Çünkü Kyodo News’in aktardığına göre adamın ziyaretinin ardından iki işletme de kapıları kapatmıştı. Eğlence kulübündeki bir kadına 12 Mart’ta yapılan koronavirüs testi de pozitif çıkmıştı.

Japonya’da salgın nedeniyle şimdiye kadar 29 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı da 882’ye yükseldi.