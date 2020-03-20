Çinli yetkililer, koronavirüsten ölen doktor Li'nin ailesinden özür diledi

Çinli yetkililer, Kovid-19 salgını tehlikesine ilk kez dikkati çeken ve bu konuda sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından hakkında 'dedikodu yaymak' suçlamasıyla soruşturma başlatılan Çinli doktor Li Wenliang'ın ailesinden özür diledi.