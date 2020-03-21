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10:22 21 Mart 2020
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    Malezya ulusal karantina ilan etmeden önce Singapur'a geçmeye çalışan yolcular

    Koronavirüsle mücadelenin örnek ülkesi Singapur'da ilk ölümler

    © REUTERS / Edgar Su
    Asya & Pasifik
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    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadelenin örnek ülkeleri arasında gösterilen Singapur, ilk can kayıplarını verdi.

    Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da koronavirüs nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.

    Sağlık Bakanı Gan Kim Yong, yaşamını yitirenlerden birinin 75 yaşında Singapurlu bir kadın, diğerinin ise 64 yaşındaki bir Endonezya vatandaşı olduğunu ifade etti.

    Singapur genelinde şimdiye kadar 385 Kovid-19 vakası görüldü.

    Papua Yeni Gine, Kabo Verde, Nijer'de ilk vakalar

    Bu arada Güneybatı Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine’de (PNG) ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği açıklandı.

    Başbakan James Marape, İspanya’dan Singapur aktarmalı şekilde PNG’ye dönen 40 yaşlarındaki maden işçisinde ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiğini duyurdu.

    Yapılan ikinci testin pozitif çıkmasının ardından bu kişinin tecrit edildiğini bildiren Marape, "Emin olmak için için iki test yaptık. İlk test negatif çıktı ancak kesin değildi. Ama ikinci bir test pozitif çıktı" bilgisini paylaştı.

    Marape, bir dizi tedbir alacaklarını, sağlık ekiplerinin ve hastanelerin hazırlıklarını tamamlayabilmeleri için pazardan itibaren yabancı uyrukluların ülkeye girişlerine bir hafta boyunca izin verilmeyeceğini belirtti.

    Hep yurtdışından gelişlerde

    Batı Afrika’daki ada ülkesi Kabo Verde ile Nijer'de de ilk koronavirüs vakaları tespit edildi.

    Kabo Verde Sağlık Bakanlığı, ülkeye 9 Mart'ta giden 62 yaşındaki İngiliz vatandaşında 16 Mart'ta öksürük, nefes darlığı ve yüksek ateş görüldüğü nü, yapılan testin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alınan hastanın durumunun stabil olduğunu duyurdu.

    Kabo Verde, tüm uluslararası uçuşları 9 Nisan’a kadar durdurdu.

    Nijer Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da Togo, Gana, Fildişi Sahili ve Burkina Faso'dan geçerek ülkeye giriş yapan 36 yaşındaki bir Nijerya vatandaşında koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

    Nijer hükümeti, salgının ülkede yayılmasını önlemek amacıyla başkent Niamey'deki uluslararası bütün toplantıları ertelerken, üniversiteler dahil tüm okullar tatil edildi, uluslararası yolcu seferleri askıya alındı, kara sınırları kapatıldı.

    Müslüman Alimler Birliği, cuma namazı dahil camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verileceğini açıklarken, Piskoposlar Heyeti de kiliselerde bir süreliğine toplu ayin yapılmayacağını duyurdu.

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