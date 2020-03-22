Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim'e mektup: Koronavirüsle mücadelede işbirliği yapalım

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a koronavirüs salgını ile mücadele konusunda işbirliği teklifi için mektup gönderdiği açıklandı.
Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi de Trump'ın Kim'e mektup gönderdiğini doğruladı. Beyaz Saray yetkilisi, aralarının gergin olmasına rağmen mektubun iki lider arasında 'özel ve çok sıkı kişisel ilişkilerin' bir işareti olduğunu, Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim ile iletişimi sürdürmeyi dört gözle beklediğini ifade etti.
Donald Trump has sent a letter to Kim Jong Un, offering coronavirus help, North Korean state media says.— William Gallo (@GalloVOA) March 21, 2020
Full statement from KCNA: pic.twitter.com/q5w6HfEhfe
Kuzey Kore ülkede koronavirüs vakasında rastlanmadığını söylüyor. Bazı yabancı uzmanlar ise ülkedeki yetersiz sağlık altyapısı nedeniyle insani felaket yaşanabiliyor olduğu konusunda uyarıyor.
Kim Jong Un's assessment of the failings of North Korea's medical system was a rare admission of weakness from a dictator who goes to great lengths to constantly project an image his country's strength. https://t.co/na7YEq0XfZ— ABC News (@ABC) March 18, 2020
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesi dünya genelindeki vaka sayısını 308 bin 547 olarak açıkladı.
Son 24 saatte vaka sayısındaki artışın en belirgin olduğu ülkeler de İtalya, ABD, İspanya, Almanya, Fransa, İsviçre ve İran.
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