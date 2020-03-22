Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim'e mektup: Koronavirüsle mücadelede işbirliği yapalım

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a mektup göndererek koronavirüs salgını ile mücadele konusunda işbirliği teklif etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a koronavirüs salgını ile mücadele konusunda işbirliği teklifi için mektup gönderdiği açıklandı.

Trump, Kim'in, halkını korona virüs tehdidinden korumak için gösterdiği çabalardan etkilendiğini ve işbirliği konusunda hazır olduklarını ifade etti.

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi de Trump'ın Kim'e mektup gönderdiğini doğruladı. Beyaz Saray yetkilisi, aralarının gergin olmasına rağmen mektubun iki lider arasında 'özel ve çok sıkı kişisel ilişkilerin' bir işareti olduğunu, Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim ile iletişimi sürdürmeyi dört gözle beklediğini ifade etti.

Donald Trump has sent a letter to Kim Jong Un, offering coronavirus help, North Korean state media says.



Full statement from KCNA: pic.twitter.com/q5w6HfEhfe — William Gallo (@GalloVOA) March 21, 2020

​Kuzey Kore ülkede koronavirüs vakasında rastlanmadığını söylüyor. Bazı yabancı uzmanlar ise ülkedeki yetersiz sağlık altyapısı nedeniyle insani felaket yaşanabiliyor olduğu konusunda uyarıyor.

Kim Jong Un's assessment of the failings of North Korea's medical system was a rare admission of weakness from a dictator who goes to great lengths to constantly project an image his country's strength. https://t.co/na7YEq0XfZ — ABC News (@ABC) March 18, 2020

Kim geçen hafta başkent Pyongyang'da 'modern bir genel hastane' inşaatının töreninde konuşmuş ve ülkenin sağlık sisteminin durumuna ilişkin bir ilk niteliğinde itiraflarda bulunmuştu. Resmi haber ajansı KCNA'nın aktardığına göre Kim sağlık tesislerinin bir an önce geliştirilmesi gerektiğini söylemişti. Kim inşaatına başlanan hastanenin de iktidardaki İşçi Partisi'nin ekim ayındaki 75. kuruluş yıldönümünde önce bitirilmesini istemişti.

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Öte yandan ABD'deki durum da kötüleşiyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesi dünya genelindeki vaka sayısını 308 bin 547 olarak açıkladı.

Son 24 saatte vaka sayısındaki artışın en belirgin olduğu ülkeler de İtalya, ABD, İspanya, Almanya, Fransa, İsviçre ve İran.