Çin'de bu kez de hantavirüs alarmı: 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Çin’de yaklaşık üç ayın ardından koronavirüs salgını nihayet kontrol altına alınırken bu kez de hantavirüs haberi gündeme düştü. Bir kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi üzerine beraber aynı otobüste yolculuk ettiği 32 kişiye test yapıldı.

Çin hükümetine ait Global Times gazetesinin aktardığına göre, Yunnan eyaletinde yaşayan ve iş için Shandong’a otobüsle dönen bir kişi, yolculuk sırasında yaşamını yitirdi. Yapılan test sonucunda hayatını kaybeden kişinin hantavirüs taşıdığı belirlendi. Bunun üzerine otobüste bulunan 32 yolcu da teste tabi tutuldu.

A person from Yunnan Province died while on his way back to Shandong Province for work on a chartered bus on Monday. He was tested positive for #hantavirus. Other 32 people on bus were tested. pic.twitter.com/SXzBpWmHvW — Global Times (@globaltimesnews) March 24, 2020

Haberin yayılmasıyla özellikle sosyal medyada “Yeni bir salgın mı?” endişesi başladı. Pek çok kişi hantavirüsün ve belirtilerin ne olduğunu, nasıl bulaştığını araştırdı.

Nerede ortaya çıktı?

Bunyaviridae grubunda yer alan tek sarmallı bir RNA virüsü olan hantavirüs, 1976’da ilk izole edildiği yer olan Güney Kore’deki Hantaan nehrinden adını alıyor.

Hantavirüs, kemirgenler özellikle fareler yoluyla insanlara bulaşıyor.

Virüs esasen kemirgen canlıları enfekte ediyor ancak insanların, virüsü taşıyan kemiricilerin idrarı, dışkısı ile temas etmesi üzerine enfekte olabileceği belirtiliyor.

Hantavirüs, damar çeperlerinin hasar gördüğü viral ve öldürücü bir hastalık olarak biliniyor. Hipertansiyona, akciğer ödemi, böbrek yetmezliği ve şoka kadar gidebilen ölümcül bir tabloya yol açabiliyor.

Belirtiler neler?

Griple benzer belirtiler gösteren hantavirüsünde hastalık bulaşan kişilerde ateş ve titreme, böbreklerde fonksiyon bozukluğu, baş ağrısı, kas, kol ve bel ağrısı, bulantı veya kusma, ishal, geçici olarak bulanık görme, öksürük, solunum bozukluğu, deri veya ciltte kanama gibi belirtiler görülebileceği bildiriliyor. Nadiren kulak ağrısı, boğaz ağrısı gibi belirtiler de görülebiliyor.

Hantavirüs enfeksiyonun önlenme için, yerleşim yerleri çevresinde kemiricilerin kontrolü tavsiye ediliyor. Enfeksiyonun aşısı veya özel bir tedavisi bulunmuyor.