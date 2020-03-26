Yeni Zelanda'daki cami saldırısında 51 Müslümanı öldüren saldırgan tüm suçlamaları kabul etti

Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde geçen yıl iki camiye saldırarak 51 Müslümanı katleden aşırı sağcı Brenton Tarrant bütün suçlamaları kabul etti.

Yeni Zelanda Emniyeti'nden yapılan açıklamada, saldırgan Brenton Harrison Tarrant'ın hakkındaki 51 adam öldürme, 40 adam öldürmeye teşebbüs ve bir kez de terör eyleminde bulunma suçlamaları kabul ettiği bildirildi.

29 yaşındaki Avustralyalı saldırgan, itirafını bu sabah Christchurch'teki Özel Yüksek Mahkeme'de yapılan duruşmada dile getirdi.

El Nur ve Linwood Avenue camilerinin imamları, saldırı mağdurlarını temsilen mahkeme salonunda yerlerini aldı.

Medyanın ve mağdur yakınlarının duruşmanın bugün gerçekleşeceği bilgisine sahip olmadıkları belirtildi.

Duruşmaya katılmak isteyecek tüm mağdurlar duruşmada hazır bulunana dek saldırgan hakkında nihai karar alınmayacak. Koronavirüs salgını nedeniyle mağdurlar evlerinden çıkamayacakları için kararın yakın bir gelecekte açıklanması beklenmiyor.

Saldırgan Tarrant 1 Mayıs 2020'ye dek tutuklu kalacak. Daha sonraki süreçte ya saldırgan hakkında ceza kararı verilmesi için tarih belirlenecek, ya da yeni bir tutuklama talebinde bulunulacak.