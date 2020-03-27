Çin, yabancıların ülkeye girişini geçici olarak yasakladı

Koronavirüs salgınını kontrol altına alan Çin’de yurt dışı kaynaklı vakaların artması üzerine Dışişleri Bakanlığı, yabancılara ülkeye giriş yasağı getirdi. Bakanlık, bunun geçici bir tedbir olduğunu ve pazar günü uygulanmaya başlanacağını belirtti.

Yapılan açıklamada, ikamet izni ve vize serbestisi bulunan yabancıların da ülkeye girişinin geçici olarak durdurulacağı kaydedildi. Yabancı ülke misyonlarında çalışanlar bu düzenlemenin dışında tutulacak.

Ticari faaliyetler, teknoloji ve enerji alanındaki işlerle ilgili ise vize başvurularının yapılabileceği kaydedildi.

Çin’de son üç günde yurt dışı kaynaklı 54 vaka saptandı. Toplamda ise bugüne kadar 3 bin 174 kişi yaşamını yitirdi, 81 bin 828 kişi enfekte oldu.