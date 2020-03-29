Çin'de metroda saçılan paralara koronavirüs korkusuyla kimse dokunamadı

Çin'in Xi'an kentindeki bir metro istasyonunda etrafa saçılan kağıt paralara 'koronavirüs bulaşır' korkusuyla kimse dokunamadı.

Çin'in koronavirüs salgınını kontrol altına almasının ardından ülkenin bazı bölgelerinde hayat yavaş yavaş normale dönse de halkın salgın korkusu sürüyor. Bunun son örneklerinden biri Xi'an kentinde yaşandı.

Bir metro istasyonunda kimliği belirsiz bir kişi tarafından etrafa kağıt paralar saçıldı. O sırada metro istasyonunda bulunanlarsa koronavirüsün bulaşması korkusuyla paraları yerden almaya cesaret edemedi.

Çin'de metroda saçılan paralara koronavirüs korkusuyla kimse dokunamadıhttps://t.co/nLA6DHGSQN pic.twitter.com/z1CCb2W0il — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 29, 2020

O anları kameraya kaydeden bir yolcu, "Parayı kimin attığını bilmiyorum ama onu almaya cesaret edemiyorum" ifadelerini kullandı. O anlar sosyal medyada hızla yayılırken, bazı kullanıcılar, "Kim virüsü almaya cesaret ediyor?", "Yaşam ve ölüm karşısında para bile işe yaramaz" şeklinde yorumlarda bulundu.

Çin'de salgın nedeniyle şimdiye kadar 3 bin 182 kişi yaşamını yitirdi, 82 bin 120 kişiye virüs bulaştı.