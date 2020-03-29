Sivil Havacılık Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan ambulans uçağın teknik arıza nedeniyle alev aldığı ve uçaktaki 8 kişinin öldüğü belirtildi.

Manila Uluslararası Havaalanı Yönetiminden yapılan açıklamada da olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, uçağın düştüğü pistin geçici olarak kapatıldığı vurgulandı.

Tokyo'ya giden uçakta, bir hasta, bir refakatçi ve 6 mürettebatın bulunduğu ifade edildi.

Filipinler'den Japonya'ya hasta taşıyan ambulans uçak kalkış sırasında alev aldı: 8 ölü https://t.co/5zigv2tRG1 pic.twitter.com/6WX0qe4ptq — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 29, 2020

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