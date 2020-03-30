Çin Merkez Bankası'ndan koronavirüs önlemi: Son 5 yılın en büyük faiz indirimi yapıldı

Çin Merkez Bankası (PBOC), yeni tip corona virüsünün ekonomiye etkisini azaltmak için ters repo faiz oranını beklenmedik şekilde 20 baz puan düşürerek yaklaşık son beş yılın en büyük indirimini yaptı.

PBOC’nin sitesinde yayınlanan açıklamada yedi günlük ters repo faizini yüzde 2.40’tan yüzde 2.20’ye düşürdüğünü açıkladı.

PBOC danışmanlarından Ma Jun devlet medyasına yaptığı açıklamada Çin'in para politikasında değişiklik yapacak esnekliğe sahip olduğunu söylerken, faiz kararında Çin’de faaliyetlerine tekrar başlayan şirketlerin, küresel salgının ve dünya genelinde ekonomideki kötü gidişatın dikkate alındığını ifade etti.

PBOC, kasımdan beri yedi gün vadeli faiz oranında üçüncü kez indirime gitti.

Capital Economics şirketinden yayınlanan notta "(Çin’de) Ekonominin virüs öncesi haline dönebilmesi için özellikle mali alanda daha fazla gevşemeye ihtiyaç duyulacak" ifadeleri yer aldı.

Şubat ayında zirve yayılım gösteren salgın sonucu ülkede toplam vaka sayısı 81 bin 470 olurken, 3 bin 304 kişi hayatını kaybetti.