Çin Büyükelçiliği'nden ‘vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı’ iddialarına yalanlama

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Euronews Türkçe'de yer alan 'Çin'de koronavirüsün ilk görüldüğü vahşi hayvan pazarları yeniden açıldı' haberini yalanladı.

Büyükelçilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, “24 Şubat’ta Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi’nin tam olarak vahşi hayvanların yasadışı satışının yasaklanması, vahşi hayvanların yenilmesi ile ilgili kötü alışkanlıkların kaldırılması ve halkın can güvenliği ve sağlığının garanti altına alınmasına dair kararını kabul etmiştir. Yasadışı avlanma faaliyetleri, satış, nakliye ve vahşi hayvanların yenilmesi gibi davranışların ağır biçimde cezalandırılmasına karar verilmiştir. Bu karar kabul edildiği günden itibaren en sıkı şekilde uygulanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

​