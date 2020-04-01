Kayıt
13:34 01 Nisan 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Çin ilk defa açıkladı: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var

    © REUTERS / ALY SONG
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1808)
    0 21
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104171/11/1041711150_0:0:3072:1728_1200x675_80_0_0_770df5ac9e07ae494b10bd1c7f51658c.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/asya/202004011041731447-cin-ilk-defa-acikladi-hastalik-belirtisi-gostermeyen-koronavirus-vakalari-var/

    Çin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı halde hastalık belirtisi göstermeyen 'asemptomatik' olarak adlandırılan vakaların sayısını ilk kez duyurdu.

    Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, bu durumdaki 1541 kişinin tıbbi gözetim altında tutulduğu bildirildi. 

    Açıklamada, asemptomatik vaka sayısının ve durumunun bundan böyle düzenli açıklanacağı kaydedildi. 

    Virüsün yol açtığı öksürük, ateş, akciğer iltihaplanması ve solunum yetmezliği belirtilerini göstermeyen vakaların ilk kez resmi olarak duyurulması, Çin yönetiminin hastalık rakamlarını olduğundan düşük gösterdiği eleştirilerine yol açtı.

    Kovid-19 vakalarının yaygın görüldüğü ülkeler, vaka sayılarını, hastalık belirtisi görülüp görülmediğine bakmaksızın, pozitif test sonuçlarına göre bildiriyor. 

    Çin ise düne kadar sayısını açıklamadığı asemptomatik vakaları dışarda bırakarak yalnızca hastalık düzeyindeki vakaları toplam sayıya dahil ediyordu. 

    Kovid-19 tespit edilen bireyler, hastalık belirtisi göstermeseler de "taşıyıcı" olarak virüsü bulaştırabiliyor ya da virüsün kuluçka süresi içinde hastalık belirtisi göstermeye başlayabiliyor.

    Asemptomatik vakaların tespiti için testler yaygınlaştırılacak

     Öte yandan Pekin yönetimi, yurt içinde büyük ölçüde kontrol altına alınmış görünen salgının yeniden ivme kazanmasını önlemek üzere, "asemptomatik" vakaların tespiti için testlerin yaygınlaştırılmasına ve kontrol tedbirleri uygulamasına karar verdi.

    China Daily gazetesindeki habere göre, Başbakan Li Kıçiang Başkanlığında yapılan Komünist Parti Merkez Komite toplantısında, bu konuda alınacak tedbirler görüşüldü.

    Toplantıda, hastalık belirtisi göstermeyen Kovid-19 taşıyıcılarının tespiti ve kontrol altına alınmasının yeni bir salgın dalgasının ortaya çıkmasını önlemek için kritik olduğu vurgulandı.

    Bunun için virüs tespit edilen hastalarla yakın temasta bulunanların sağlık kontrollerinden geçirilmesi ve şüphe halinde karantinaya alınmasına karar verildi.

    Ayrıca hastalık belirtisi göstermediği halde virüs tespit edilen 'taşıyıcı' kişilerin de Kovid-19 hastaları gibi karantinaya alınmaları ve müşahede altında tutulmaları istendi.

    Öte yandan hastalık belirtisi göstermeyen vakaların tespiti için salgın bölgesinde tesadüfi örneklem yöntemiyle testler yapılması ve olası salgın kaynaklarının araştırılması gerektiği belirtildi.

    Son 24 saatte 36 vaka

    Çin Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre, ülkede son 24 saatte 36 yeni vakaya rastladı. Bunların tamamının yurt dışından gelen ve hastalığı orada kapmış kişiler olduğu bilgisi paylaşıldı. 

    Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte yalnızca 7 kişinin hayatını kaybettiği ülkede şu ana dek toplam 81 bin 518 vaka görülürken, 3 bin 312 can kaybı yaşandı. 

    Kovid-19 bulaşan kişilerle yakın temasta olan 706 bin 17 kişinin tespit edildiği, bunlardan 19 bin 853'ünün müşahede altında olduğu belirtildi.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1808)
    Etiketler:
    açıklama, Semptom, Kovid-19, Koronavirüs, Çin Ulusal Sağlık ve Aile Planlaması Komisyonu, Çin
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Ordu'da vatandaşlara uyarı: Oturun ottuuz evde
    Karikatür
    Çin'de Kovid-19 hastalarının yüzde 93'ü iyileşti
    İnfografik
    Diğer virüslere kıyasla Kovid-19
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet