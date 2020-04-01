Japonya'da son 24 saatte rekor sayıda Kovid-19 vakası tespit edildi

Japonya’da son 24 saatte rekor sayıda yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi ve ülkedeki toplam vaka sayısı 265 kişi artarak 3 bin 206'ya yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisini altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Japonya’da bir haftadır artış gösteren koronavirüs vakaları nedeniyle 'ikinci dalga' endişesi yaşanırken, vaka sayısı bir günde 265 kişi artarak yeni bir rekor kırdı. Yetkililer, toplam vaka sayısının 3 bin 206'ya yükseldiğini duyurdu.

Japonya’da daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcu ve mürettebatından koronavirüse yakalanan 712 kişi dışında, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 2 bin 494 kişi Kovid-19'a yakalandı.

Yetkililer, ayrıca 1 kişinin daha koronavirüs nedeni ile hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülkede koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 11'i karantina altında bulunan Diamond Princess'in yolcularından olmak üzere, toplam 78'e yükseldi.