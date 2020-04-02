Sınır Tanımayan Gazeteciler: Türkmenistan 'koronavirüs' kelimesine sansür uyguluyor

Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm dünyayı etkilemeye devam ederken, Türkmenistan'da resmi olarak hiçbir vaka rapor edilmedi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü tarafından yapılan açıklamada, devlet kontrolü altında olan basın kuruluşlarının 'koronavirüs' kelimesini kullanamadığı iddia edilirken, Türkmenistan hükümetinin 'koronavirüs' kelimesine sansür uyguladığı öne sürüldü.

RSF, koronavirüs salgını hakkında okullara dağıtılan bilgi broşürlerinde şubat ayında kullanılan 'koronavirüs' ibaresi yeni dağıtılan broşürlerde değiştirilerek 'akut solunum yolu enfeksiyonu' olarak belirtildiği ifade edildi.

RSF'nin Doğu Avrupa ve Orta Asya sorumlusu Jeanne Cavelier, yaptığı açıklamada 'koronavirüs' kelimesinin sansüre uğramasının halkın sağlığını riske attığını belirtirken, bu sansürün Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'un otoritesini güçlendirdiğini savundu.